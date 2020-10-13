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11:54, 13 октября 2020 года Орловцы продолжают жаловаться на скопления мусора Больше всего обращений поступает из Железнодорожного и Заводского районов Орла. Причину пытались выяснить в администрации области.





Информацию о проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов объяснили нехваткой техники. Доложили и о том, что благодаря субсидии, полученной регоператором из федерального бюджета, удалось погасить кредиторскую задолженность, которая образовалась в прошлом году. Также охват населения достиг показателя 92%. На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами регион перешел два года назад.



Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам: «По итогам проверки, проведенной контрольно-счетной палатой РФ, Орловская область вошла в число регионов с наиболее сбалансированной рабочей территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, но несмотря на это у нас поступают жалобы относительно не своевременного вывоза мусора».





Анна Вайсергисер



