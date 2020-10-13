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11:57, 13 октября 2020 года Орловские больницы возвращаются в ковидный режим работы Правда, в отличие от весеннего периода, сейчас не отменяют плановое оказание помощи. Чтобы понять, как сейчас работают больницы, корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская пообщалась с главными врачами стационаров.





Очередь из машин скорой помощи – основной признак того, что ситуация в больнице им. Боткина изменилась. Вновь для приема больных с Covid-19 развернуты койки не только в инфекционном, но и в главном корпусе. По словам главврача больницы Александра Лялюхина, средствами защиты и медикаментами медучреждение обеспечено. Огорчает только сильно возросший поток пациентов.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. С.П. Боткина: «К сожалению, тяжелых пациентов с тяжелыми поражениями легких стало больше. С чем это связано, мы не знаем. Но раньше, на заре заболевания мы наблюдали за пациентами, которых мы клали практически безсимтомными, сейчас такие пациенты для нас непозволительная роскошь, они лечатся и наблюдаются амбулаторно, мы кладем только пациентов с тяжелыми пневмониями».

Более тяжелое течение Covid-19 и возросший поток пациентов отмечают и в больнице им. Семашко.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А. Семашко: «Обстановка у нас, к сожалению, ухудшилась, больных поступает гораздо больше, чем было в августе. Мы заполнены почти на 100%. Поступают в основном тяжело больные, с сопутствующей тяжелой патологией, поэтому заметно тяжелее стало работать».

В связи с возросшим потоком пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице под ковид перепрофилировали офтальмологическое и ЛОР-отделение.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы имени Н.А. Семашко: «У нас существуют два приемных покоя. Один для больных, инфицированных коронавирусной инфекцией, и второй приемный покой для так называемых чистых больных для оказания им и экстренной, и плановой помощи».

Естественно, в больнице продолжается карантин. Он не прекращался и в летние месяцы. То есть посещения больных запрещены. Закрыта территория и в Областной больнице. Однако экстренная и плановая помощь здесь оказываются.



Вадим Мурадян, главный врач Областной клинической больницы: «Мы ежедневно выявляем случаи заболевания этой серьезной инфекцией среди экстренных пациентов. В связи с этим мы вынуждены создать отделение обсервации, где пациенты находятся и получают лечение до получения результатов теста на ковид. Это серьезная проблема. Но мы прекрасно понимаем, что если не оказать помощь пациенту своевременно планово, он поступит по экстренным показаниям, и ситуация будет еще более серьезной и для пациента, и для исхода заболевания. Именно поэтому департамент здравоохранения контролирует необходимость оказания плановой медицинской помощи на территории больницы».

Тем, кто планирует получить плановую помощь в стационарах, к стандартному списку исследований для госпитализации надо добавить тест на коронавирус.



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Елена Литинская



