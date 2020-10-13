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12:16, 13 октября 2020 года Присяжные единогласно обвинили амчанку в убийстве Подтвердить обвинительный приговор теперь должен Мценский районный суд.





Как выяснило следствие, подвыпившая женщина поссорилась со своим знакомым. Дальше ссора переросла в поножовщину – обвиняемая схватила орудие убийства и ударила им мужчину в левую часть грудной клетки. Ранение оказалось смертельным – сообщает пресс-служба орловской прокуратуры.





Артём Ежаков



