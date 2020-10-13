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12:18, 13 октября 2020 года «Чернобыльские» деньги обернулись для орловчанки судом Её судят за мошенничество при получении выплат, в том числе и в крупном размере.





Как считает следствие, деньги, которые обвиняемая получала на себя и своего ребенка, являлись льготами для граждан, проживающих в зонах, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. Женщина была зарегистрирована на одной из таких территорий – в деревне Орловского района, однако фактически проживала в областной столице. Таким образом, 129 тысяч рублей, полученных подсудимой от государства, были перечислены незаконно.



Солгав о месте жительства, женщина смогла досрочно выйти на пенсию и получить соответствующие выплаты на более чем 600 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, дело уже передано для рассмотрения в Заводской районный суд города Орла.





Артём Ежаков



