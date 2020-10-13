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12:19, 13 октября 2020 года Орловщина стремится обеспечить успех каждого ребенка Региональная программа работает в рамках нацпроекта «Демография».





В результате реализации программу «Успех каждого ребенка» в учреждениях дополнительного образования создаются новые места. К примеру, в малоархангельском районном Доме творчества дополнительно приняли еще 15 детей.



Также создаются условия и для ведения активного образа жизни - проводится ремонт спортзалов в сельских школах, в четырех образовательных учреждениях перепрофилированы помещения под тренажерные залы, оснащены спортивным оборудованием три открытые площадки, созданы школьные спортивные клубы.



В ближайшие два года в эту программу включатся две городские школы. А уже в этом году в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на базе спортшколы в Малоархангельске откроют центр тестирования ГТО.





Мария Семак



