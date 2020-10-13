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12:22, 13 октября 2020 года Историческое прошлое – политическое настоящее Историческая память народа – непреложная основа его самосознания и идентичности. История Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный заряд, пробуждающий чувство национальной гордости за наш народ, который в дни тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость своей Родины.





Память о народных героях всех войн хранится в коллективном сознании общества, давая возможность, учитывая уроки прошлого, опираясь на его героические примеры, формировать настоящее и выстраивать вектор будущего развития.

«У нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин. Нельзя не согласиться с мнением нашего национального лидера. Память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. является краеугольным камнем нашего общественного сознания и объединяющим фактором для людей независимо от их этно-конфессиональной принадлежности или политических воззрений.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов считает, что краеугольность, объединяющее начало исторической памяти вызывают недовольство тех, кто в наши дни пытается «переосмыслить» историю Второй мировой войны таким образом, чтобы выставить Россию виновником войны, вытравить из памяти народов ту роль, которую сыграла наша страна в Великой Победе. Причем, этих попыток становится все больше и больше. Чего только стоят акты сноса памятников советским воинам в освобожденных странах.

Современные политики, в большинстве своем не видевшие ужасов войны, ради сиюминутной выгоды и собственных геополитических амбиций нередко начинают «крестовые походы» против памяти, уничтожая мемориалы советским воинам-освободителям. «Такого рода акты предпринимались на территории Болгарии, Грузии, Эстонии, Польши, Украины. Начиная с 1990-х гг., и за последние десятилетия они не только не исчезают, а снова и снова воспроизводятся для зарабатывания политических дивидендов, преступных перед лицом памяти людей, положивших свои жизни во имя мира на всей Земле», – отмечает Павел Меркулов.

Только за 2020 год мы стали свидетелями нескольких подобных инцидентов. Так, 7 февраля в городе Лешно (Польша) снесли памятник благодарности Красной армии, который был воздвигнут по окончании Второй мировой войны. На месте памятника мэр города предложил установить валун в честь 100-летия возвращения населенного пункта в состав Польши. В целом, за последние годы власти Польши демонтировали более 420 советских памятников. Так, если в 1997 году их было 561, то в 2018-м осталось лишь 134.

В последнее время в Варшаве всё чаще упрекают Москву в «неверном» видении истории. Между тем, в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены. Лидер партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Подобные утверждения оскорбляют не только ветеранов и советских воинов-освободителей, но и польских патриотов, сражавшихся плечом к плечу с солдатами Красной армии против фашистов.

Еще один кощунственный факт: 3 апреля этого года в Праге по инициативе старосты района Прага-6 О. Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. При этом, представители государственной власти Чехии разводили руками - ничего нельзя сделать, все полномочия находятся на местном уровне.

В столице Болгарии Софии был демонтирован монумент, установленный на братской могиле, в которой покоятся останки 154 советских солдат и офицеров. Инициатор демонтажа – мэр района Лозенец, представитель правой партии «Демократическая Болгария» Константин Павлов. Со своим предложением Павлов обратился к городским властям. По его мнению, сейчас самое подходящее время для того, чтобы избавиться от «символа тоталитарной эпохи», каким, с его точки зрения, является памятник советским солдатам.

Происходящее – это не какие-то отдельные эксцессы, а часть плана, осуществляемого в странах бывшего социалистического лагеря и бывших республиках СССР. Если памятники напоминают о том, что следует забыть, значит, они будут снесены. Любые протесты Москвы объявляются «агрессивной политикой», а местные, выступающие против вандализма, вносятся в списки «агентов Кремля».

Конечно, это не споры о прошлом, которые можно оставить позади. Это самая настоящая война на уничтожение, подобная той, что вел против Советского Союза Третий рейх. Пока она ведется в «холодном» режиме, но украинский конфликт (как и последние события в Белоруссии) наглядно показывает, что следует за внедрением подобных идеологем в том случае, если им не оказывается решительное сопротивление.





Орловское Информбюро



