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12:34, 13 октября 2020 года

Коронавирус: общее число больных в Орловской области составляет 2061 человек

Карта распространения заболевания по районам области


На сегодня в регионе выявлено 110 новых случаев COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13 октября в регионе зарегистрированы 9775 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2061 человек, выздоровели 7575 человек. 139 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4933 жителей Орла, 1127 зараженных – в Орловском районе, 677 – в городе Мценске и Мценском районе, 509 – в Ливнах, 317 – в Урицком районе, 282 – в Болховском районе, 213 − в Ливенском районе, 165 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 127 – в Свердловском районе, 119 – в Хотынецком районе, 117 – в Кромском районе, 113 – в Покровском районе, по 109 – в Малоархангельском и Залегощенском районах, 94 − в Верховском районе, 92 – в Колпнянском районе, 84 – в Новосильском районе, 79 – в Должанском районе, 76 – в Глазуновском районе, 72 – в Шаблыкинском районе, 69 – в Знаменском районе, 52 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 25 – в Корсаковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





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