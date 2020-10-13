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12:36, 13 октября 2020 года

45 орловцев в этом году пострадали от алкогольного суррогата

В 34 случаях отравление привело к летальному исходу. В общей сложности с января из незаконного оборота полицейские изъяли более 11 тысяч литров контрафактного алкоголя.


Борьбу с алкоголизмом на Орловщине, а также самогонщиками сегодня обсуждал совет по защите прав потребителей. Активную работу в этом направлении ведут и правоохранительные органы. С начала года они задержали почти 1000 пьяных водителей, ещё полтысячи автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Также было возбуждено 236 уголовных дел по фактам повторного вождения авто в состоянии алкогольного опьянения. Больше 3 тысяч раз орловцы попались пьяными в общественных местах и 9 тысяч раз за распитием алкогольных напитков там же. Также на учёт встали больше 100 подростков, которых полицейские застали за распитием алкоголя.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам: «По сравнению с показателями за предшествующие пять лет на 34% у нас снизилось число отравлений суррогатным алкоголем. Тем не менее, такие факты всё ещё продолжают иметь место. Поэтому работу нужно продолжать по всем направлениям. Наряду с контрольными мероприятиями прошу особое внимание уделять профилактической работе с молодёжью и пропаганде ЗОЖ».



Антон Киселёв
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