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15:21, 13 октября 2020 года Торговля без маски обернулась для орловчанки штрафом Женщина заплатит тысячу рублей за административное правонарушение.





Инцидент произошел еще летом – 14 июня. Орловчанка торговала фруктами на одном из городских рынков без маски или респиратора в период действия режима повышенной готовности.



Этот факт явился нарушением правил поведения, а именно «в части неисполнения обязанностей по использованию при входе и нахождении на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, средств индивидуальной защиты органов дыхания, возложенных пунктом 5 разделом 1 Приложения № 2 к Указу губернатора Орловской области от 03 апреля 2020 г. № 156», – сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла.





Артём Ежаков



