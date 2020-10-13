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15:23, 13 октября 2020 года

В Орле выберут Тургеневскую девушку

У юных орловчанок, претендующих на это звание, осталось немного времени, чтобы подать заявку на участие в конкурсе - прием завершается 15 октября.


К участию приглашаются жительницы нашего региона в возрасте от 16 до 22 лет.

Конкурс пройдет в формате-онлайн. Девушкам нужно подготовить видеоролик о себе, презентовать реализованный социальный проект, а также разместить мотивационный пост «Тургенев. Взгляд из XXI века». Кроме того, предстоит проявить и талант чтеца в конкурсе декламации «Читаю_Тургенева».

Подробности - на сайте областного центра народного творчества.


Мария Семак
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