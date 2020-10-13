Главная » Новости



15:23, 13 октября 2020 года В Орле выберут Тургеневскую девушку У юных орловчанок, претендующих на это звание, осталось немного времени, чтобы подать заявку на участие в конкурсе - прием завершается 15 октября.





К участию приглашаются жительницы нашего региона в возрасте от 16 до 22 лет.



Конкурс пройдет в формате-онлайн. Девушкам нужно подготовить видеоролик о себе, презентовать реализованный социальный проект, а также разместить мотивационный пост «Тургенев. Взгляд из XXI века». Кроме того, предстоит проявить и талант чтеца в конкурсе декламации «Читаю_Тургенева».



Подробности - на сайте областного центра народного творчества.





Мария Семак



