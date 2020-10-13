Главная » Новости



15:29, 13 октября 2020 года Чаще всего диагноз «коронавирус» ставят орловцам от 30 до 49 лет Данные по структуре заболевших COVID-19 озвучил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга.





В порядке убывания статистика расположилась следующим образом: доля больных граждан от 30 до 49 лет составляет 33,8%. Следом идут люди от 50 до 64 лет – 29,1%. Затем от 65 и старше – 18,5%. От 18 до 29 лет заболели 10,3% граждан, от 7 до 14 лет – 3,7%, от года до 6 лет – 2,6%, от 15 до 17 лет – 1,5%, На долю младенцев до года приходится 0,5% случаев коронавируса.



Большинство заболевших переносит инфекцию в легкой форме – их 56%, на долю тяжелых случаев приходится 0,9%. Среднее течение COVID-19 зафиксировано в 21% случаев, бессимптомное – 22%.





Артём Ежаков



