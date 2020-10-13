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15:34, 13 октября 2020 года В медучреждениях Орловской области нет очагов коронавируса Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «По информации Роспотребнадзора, всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 6132 домашних очага новой коронавирусной инфекции, и 16 очагов групповой заболеваемости в организованных коллективах. За последнюю неделю зарегистрировано 637 семейных очагов. Очагов в социальных и медицинских учреждениях не зафиксировано».





Артём Ежаков



