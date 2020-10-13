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15:53, 13 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Заболевших в два раза больше, чем выздоровевших. Сейчас в регионе больше двух тысяч ковид-инфицированных. В орловских больницах перепрофилируют койки и борются за жизнь тяжелых пациентов.



- 45 орловцев в этом году пострадали от суррогатного алкоголя. Цифры озвучили на заседании Совета по защите прав потребителей. Главная задача - пресекать любую возможность производства подделки



- Еще одного защитника предали земле с воинскими почестями, как он того заслуживал. Могила солдата была в воронке на огороде. С местными жителями мы проводили солдата в последний путь.



- По кольцу - к вице-чемпионству. Леонид Панфилов поднялся еще на одну ступень в спортивных достижениях.





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