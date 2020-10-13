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15:55, 13 октября 2020 года В Орловской области заканчиваются места для больных коронавирусом Как сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга, работа над увеличением коечного фонда продолжается.





Иван Залогин: «На сегодняшний день у нас развернуты 1052 койки, это самый высокий показатель который был за все время пандемии. Причем за последние две недели, то есть с 30 сентября по 13 октября в регионе развернуто 254 койки. Занятость койки составляет почти 94%, а именно 93,3% коек заняты». Также глава департамента орловского здравоохранения, сообщил, что в настоящее время ведутся работы по дополнительному перепрофилированию коек.

Иван Залогин: «На этой неделе мы планируем развернуть 110 коек – это корпус Плещеевской Центральной районной больницы, в настоящее время там ведутся активно работы, и корпус Покровской Центральной районной больницы. Соответственно 70 и 40 коек. Кроме этого проводятся работы, и на следующей неделе мы планируем развернуть еще 140 коек на базе Кромской Центральной районной больницы».





Орловское Информбюро



