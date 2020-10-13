вторник 13.10.2020 17:36:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:55, 13 октября 2020 года

В Орловской области заканчиваются места для больных коронавирусом

Как сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга, работа над увеличением коечного фонда продолжается.


 Иван Залогин: «На сегодняшний день у нас развернуты 1052 койки, это самый высокий показатель который был за все время пандемии. Причем за последние две недели, то есть с 30 сентября по 13 октября в регионе развернуто 254 койки. Занятость койки составляет почти 94%, а именно 93,3% коек заняты».
Также глава департамента орловского здравоохранения, сообщил, что в настоящее время ведутся работы по дополнительному перепрофилированию коек.

Иван Залогин: «На этой неделе мы планируем развернуть 110 коек – это корпус Плещеевской Центральной районной больницы, в настоящее время там ведутся активно работы, и корпус Покровской Центральной районной больницы. Соответственно 70 и 40 коек. Кроме этого проводятся работы, и на следующей неделе мы планируем развернуть еще 140 коек на базе Кромской Центральной районной больницы».



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.