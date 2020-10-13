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15:57, 13 октября 2020 года Орловский обсерватор для коронавирусных больных пока пустует Единственное в области помещение для наблюдения и изоляции создано на базе лагеря «Ветерок». Об этом сообщил сегодня глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: На сегодняшний день там нет ни одного человека. Но это не значит, что завтра он не понадобится. Соответственно, в случае, если произойдет где-то в организованном коллективе с невозможностью изолировать контактных лиц, естественно, здесь нам понадобится наш обсерватор».





Артём Ежаков



