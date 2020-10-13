План по вакцинации орловцев от гриппа еще не выполнен

Во время брифинга глава департамента упомянул, что этот показатель пока не достигнут.
Иван Залогин: «В настоящее время дополнительно в регион поступило 137 тысяч доз вакцины против гриппа. Сейчас ведется соответствующая в рамках маркировки приемка, распределение, поэтому новый виток вакцинации мы сейчас запускаем. Кроме этого дополнительно региону будет выделен и третий транш – это свыше 110 тысяч доз, мы надеемся его в конце октября получить. Тем самым мы обеспечим необходимый процент вакцинации – это 60% - для того чтобы защитить регион от роста или всплеска заболеваемости гриппом».