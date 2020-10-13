вторник 13.10.2020 17:36:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:31, 13 октября 2020 года

План по вакцинации орловцев от гриппа еще не выполнен

Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время своего брифинга.


 Иван Залогин: «В настоящее время дополнительно в регион поступило 137 тысяч доз вакцины против гриппа. Сейчас ведется соответствующая в рамках маркировки приемка, распределение, поэтому новый виток вакцинации мы сейчас запускаем. Кроме этого дополнительно региону будет выделен и третий транш – это свыше 110 тысяч доз, мы надеемся его в конце октября получить. Тем самым мы обеспечим необходимый процент вакцинации – это 60% - для того чтобы защитить регион от роста или всплеска заболеваемости гриппом».
Во время брифинга глава департамента упомянул, что этот показатель пока не достигнут.

Также на этой неделе планируется начало работы мобильных прививочных пунктов.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.