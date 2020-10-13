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16:31, 13 октября 2020 года План по вакцинации орловцев от гриппа еще не выполнен Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время своего брифинга.





Иван Залогин: «В настоящее время дополнительно в регион поступило 137 тысяч доз вакцины против гриппа. Сейчас ведется соответствующая в рамках маркировки приемка, распределение, поэтому новый виток вакцинации мы сейчас запускаем. Кроме этого дополнительно региону будет выделен и третий транш – это свыше 110 тысяч доз, мы надеемся его в конце октября получить. Тем самым мы обеспечим необходимый процент вакцинации – это 60% - для того чтобы защитить регион от роста или всплеска заболеваемости гриппом». Во время брифинга глава департамента упомянул, что этот показатель пока не достигнут.



Также на этой неделе планируется начало работы мобильных прививочных пунктов.





Артём Ежаков



