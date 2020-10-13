вторник 13.10.2020 17:36:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:50, 13 октября 2020 года

Свою страну нужно знать: политическая социализация студенческой молодежи

Сегодня распространено мнение о том, что «есть Москва, и есть остальная страна», которое подразумевает, что жизнь в российской столице кардинально отличается от жизни в регионах. Задачу политической социализации студенческой молодёжи ставит перед собой проект «СтудАналитика», участниками которого станут студенты столичных вузов.

С 13 по 18 октября такой проект реализуют Совет молодых политологов Российской ассоциации политической науки совместно со Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС.
 
 Главная цель проекта -  помощь студентам политологам и социологам в понимании того, чем живут российские регионы, и знакомство со спецификой работы региональных и муниципальных органов власти.
 
- Любой регион по-своему уникален. И при этом каждый из них обладает общностью экономической, политической и духовной жизни, общим историческим и культурным прошлым. Это составляющие части большой страны. А свою страну нужно знать. У участников нашего проекта будет возможность погрузиться на неделю в политическую, культурную и духовную атмосферу нашего края и получить новый опыт, - отмечает координатор проекта, кандидат политических наук, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Максим Бочанов.
 
Образовательная программа пройдет в формате диалога студентов с ведущими экспертами Орловской области: политиками, общественными деятелями и учеными, среди которых депутаты областного и городского законодательных собраний, члены правительства Орловской области.
 
В рамках реализации проекта участникам будет предложена насыщенная культурная программа: Орловский краеведческий музей, духовно-православный центр «Вятский посад», музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново».



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.