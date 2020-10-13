Свою страну нужно знать: политическая социализация студенческой молодежи

Сегодня распространено мнение о том, что «есть Москва, и есть остальная страна», которое подразумевает, что жизнь в российской столице кардинально отличается от жизни в регионах. Задачу политической социализации студенческой молодёжи ставит перед собой проект «СтудАналитика», участниками которого станут студенты столичных вузов.

С 13 по 18 октября такой проект реализуют Совет молодых политологов Российской ассоциации политической науки совместно со Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС.



Главная цель проекта - помощь студентам политологам и социологам в понимании того, чем живут российские регионы, и знакомство со спецификой работы региональных и муниципальных органов власти.



- Любой регион по-своему уникален. И при этом каждый из них обладает общностью экономической, политической и духовной жизни, общим историческим и культурным прошлым. Это составляющие части большой страны. А свою страну нужно знать. У участников нашего проекта будет возможность погрузиться на неделю в политическую, культурную и духовную атмосферу нашего края и получить новый опыт, - отмечает координатор проекта, кандидат политических наук, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Максим Бочанов.



Образовательная программа пройдет в формате диалога студентов с ведущими экспертами Орловской области: политиками, общественными деятелями и учеными, среди которых депутаты областного и городского законодательных собраний, члены правительства Орловской области.



В рамках реализации проекта участникам будет предложена насыщенная культурная программа: Орловский краеведческий музей, духовно-православный центр «Вятский посад», музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново».