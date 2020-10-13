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16:56, 13 октября 2020 года Вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи в Орле не является очагом Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга.





Иван Залогин: «На подстанции в Северном районе, где-то в конце сентября, впервые при плановом обследовании медиков, когда мы проводим ПЦР-исследования, у специалистов, которые являются группой риска, у нескольких фельдшеров, была выявлена коронавирусная инфекция. Дальше по схеме была отработана эта ситуация – те лица, которые входили в контактную группу, были отстранены с последующим тестированием. На прошлой неделе еще у нескольких был также выявлен положительный результат, но учитывая, что это не одномоментное, не массовое заражение, то по сводкам Роспортебнадзора не фигурирует как очаг».





Артём Ежаков



