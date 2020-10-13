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16:59, 13 октября 2020 года В Орловской области откроется три новых ПЦР-лаборатории для тестов на COVID-19 Об этом сегодня рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга.





Иван Залогин: «Тестов проводится уже свыше полутора тысяч в сутки. Это очень приличный показатель для региона. В ближайшее время мы планируем организовать три лаборатории ПЦР в наших медицинских организациях, что снимет определенную напряженность. Мы бы конечно, если бы были возможности, тестировали значительно шире и значительно больше – эту работу мы и будем в дальнейшем проводить».





Артём Ежаков



