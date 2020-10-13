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17:22, 13 октября 2020 года Реабилитация орловцев, победивших коронавирус, будет проходить в «Дубраве» Об этом сегодня рассказал глава орловского здравоохранения Иван Залогин во время брифинга.





Иван Залогин: «Мы в настоящее время проводим соответствующую работу, и будем на реабилитацию после ковида пациентов маршрутизировать в наш санаторий «Дубрава». С этой целью проводится разработка нормативных документов, проработка с Фондом обязательного медицинского страхования, для того чтобы мы могли применять соответствующие тарифы и проводить реабилитацию».





Артём Ежаков



