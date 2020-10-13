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17:54, 13 октября 2020 года Иван Залогин рассказал о состоянии новых орловских фельдшерско-акушерских пунктов Глава областного департамента здравоохранения затронул эту тему во время сегодняшнего брифинга.





Иван Залогин: «На сегодняшнее время у нас уже 15 ФАПов принято, и каждый день работы по приемке ФАПов идут. Есть по ряду контрактов небольшое отставание, но в целом, до конца года, я думаю, все будет без проблем завершено, и это не может не радовать».





Артём Ежаков



