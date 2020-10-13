Главная » Новости



17:56, 13 октября 2020 года Орловцы жалуются, что подолгу приходится ждать приезда скорой помощи Глава департамента орловского здравоохранения Иван Залогин признал проблему и сообщил о варианте, который поможет ее решить.





Как сообщил сегодня во время брифинга Иван Залогин, уже завтра в Орловской области появится новый многоканальный телефон горячей линии. Иван Залогин: «Мы планируем с завтрашнего дня запустить многоканальный телефон: 44-23-05, где специалисты с высшим медицинским образованием, в случае отсутствия возможности дозвониться до регистратуры медицинских организаций, будут оказывать консультативную помощь».





Артём Ежаков



