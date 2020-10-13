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18:10, 13 октября 2020 года Орловщина возьмет в кредит 2,5 миллиарда рублей для обслуживания расходов госдолга Процентная ставка составит 5,25% годовых.





Соответствующее решение уже принято региональным правительством. Кредитование потребовалось для снижения расходов на обслуживание госдолга, сообщает пресс-служба областного правительства.





Артём Ежаков



