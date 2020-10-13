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18:44, 13 октября 2020 года

Коронавирус: в Орле сотрудники Роспотребнадзора проверяют торговые центры, магазины и общепит

За последние полгода орловские предприятия общепита и торговли за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства заплатили штрафов на сумму более миллиона рублей. Речь идет о тех требованиях, которые разработаны в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. В одном из рейдов с сотрудниками управления Роспотребнадзора побывал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


Нарушения санэпидтребований сотрудники Роспотребнадзора в одном из торговых центров Орла заметили прямо с порога. Казалось, что всё в порядке - требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию - есть, антисептик на месте, только вот состав его неизвестен - вдруг у кого аллергия на определённые компоненты? Как пояснили сотрудники Роспотребнадзора, необходимо написать состав дезинфицирующего средства. Проверили и наличие бактерицидных рециркуляторов. Их не оказалось ни в одном из помещений торгового центра. Также в бутиках и местах общего пользования не было достаточного запаса средств индивидуальной защиты.
 
По итогу на предпринимателей и администратора центра был составлен десяток протоколов. Хотя проверка, как и всегда, проводилась только по четырем пунктам: соблюдение мер личной профилактики - ношение масок и перчаток, дезинфекция помещений и контактных поверхностей - бизнесмены не смогли объяснить, чем именно они проводят обработку, а также наличие приборов для обеззараживания воздуха и термоконтроль на входе в здание. За полгода за эти нарушения были наказаны десятки орловских предприятий общественного питания и торговли.
 
Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Управлением Роспотребнадзора было составлено и передано для рассмотрения в судебные инстанции 83 протокола об административных правонарушениях. Из тех протоколов, которые уже рассмотрены, и по которым вынесено решение, это решения о 8 временном приостановление деятельности объектов, а также о привлечении к административной ответственности более чем на 1 миллион рублей».
 
Специалисты Роспотребнадзора продолжат проверять, как магазины, торговые центры и предприятия общепита соблюдают правила, прописанные коронавирусом и требования законодательства.



Антон Киселёв
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