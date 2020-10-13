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19:00, 13 октября 2020 года В Орле реконструируют парк Победы Он был заложен фактически на пустыре 65 лет назад. Но за прошедшее время территория пришла в запустение. В этом году решено вдохнуть в лесной массив новую жизнь. Завтра депутаты горсовета на внеочередной сессии в еще раз рассмотрят проект реконструкции парка Победы. А накануне съемочная группа ГТРК «Орел» узнала, что сегодня происходит в парке?





Где начинается парк Победы, скажет не каждый горожанин. Кто-то говорит, что на территории Дворянского гнезда, кто-то называет территорию спорткомплекса «Трудовые резервы». На самом деле вход всегда был за стадионом им. Ленина. Сейчас попасть в парк во время работ невозможно, но сделать это всегда можно было, повернув со стороны улицы Космодемьянской в небольшой переулок за стадионом. Входную группу планируют благоустроить, предполагается парковка и указатели. Владимир Плотников, начальник управления градостроительства администрации г. Орла: «Мы в проекте закладываем мемориал, и этот мемориал будет поддержан аллеей Победы и стелой». Создание мемориала - идея совета ветеранов. Они же предложили увековечить на мемориале имена наших земляков - Героев Советского Союза. Сейчас проходит только первый этап работ. В основном это очистка парка от сухостоя и приведение территории в порядок. В связи с многочленными запросами и обращениями надзорных органов и граждан, для обследования зеленых насаждений администрация города привлекла специалистов Российского центра защиты леса. Деревья, которые полностью обследованы, отмечены соответствующим номером. Владимир Плотников, начальник управления градостроительства администрации г. Орла: «Обследование, которое провели специалисты центра защиты леса, позволяет с уверенностью говорить о тех деревьях, которые надо вырубить. Это больные, сухостойные, поврежденные и зараженные деревья. В этом направлении и будет производиться санация и очистка этого места. Какой-то тотальной вырубки и изменения концепции этой территории не планировалось изначально и не планируется. То есть, парк останется ландшафтным парком, но немного изменит свои функции и привнесет что-то новое». Пешеходная тропинка, ведущая от улицы Трудовых Резервов к Дворянскому гнезду, как бы делит парк пополам. Одна часть будет включать мемориал, объекты культуры и отдыха, другая - вдоль берега - предназначена для тихого времяпрепровождения. Весь парк свяжет тропиночная сеть с велодорожкой. Закончить работы в парке планируют к майским праздникам 2021 года.



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Всеволод Трифонов



