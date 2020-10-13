Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Правила должны быть не только на бумаге. Почему не во всех торговых центрах Орла это знают?





- Дополнительные койки для ковид-пациентов и мобильные прививочные развернут уже на этой неделе.





- Как преобразится парк Победы в Орле? Мы заглянули за забор стройплощадки.





- Стильные и вкусные соревнования равных возможностей сегодня прошли в Орле. Мы побывали на нескольких площадках чемпионата «Абилимпикс».