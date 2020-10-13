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21:20, 13 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Правила должны быть не только на бумаге. Почему не во всех торговых центрах Орла это знают?
- Дополнительные койки для ковид-пациентов и мобильные прививочные развернут уже на этой неделе.
- Как преобразится парк Победы в Орле? Мы заглянули за забор стройплощадки.
- Стильные и вкусные соревнования равных возможностей сегодня прошли в Орле. Мы побывали на нескольких площадках чемпионата «Абилимпикс».
Вести-Орёл