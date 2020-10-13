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19:30, 13 октября 2020 года

Сегодня в Орле прошел первый соревновательный день регионального тура чемпионата «Абилимпикс»

Профессиональные навыки демонстрировали учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. С ними и экспертами пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


В Орловской области региональный этап VI чемпионата «Абилимпикс» проходит на шести площадках. В соревнованиях по 18 компетенциям принимают участие 90 человек.
 
Сегодня в Орловском техникуме сферы услуг действовали сразу две конкурсных площадки. На одной из них соревновались парикмахеры. Они должны были выполнить стрижку с предварительным окрашиванием и создать праздничную укладку. Здесь же соревновались и участники компетенции «Документоведение и архивоведение». Кстати, как отметили у чебном заведении, на эту профессию ребята с ограниченными возможностями здоровья приходят учиться чаще всего. 
 
А в Орловском техникуме им. Русанова проходили самые аппетитные соревнования - по поварскому делу. Участникам нужно было приготовить по две порции двух разных блюд. Причем оценивался не только вкус еды и ее подача, но и техника приготовления на всех этапах. По условиям чемпионата готовили рыбный шницель с овощным гарниром и вареники с вишневым соусом. 
 
Всего в Орле и области организовано 18 площадок. А вообще национальный чемпионат «Абилимпикс» охватывает более 50 компетенцией. А значит Орловщине есть к чему стремиться. Как сообщил на открытии регионального этапа замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, в следующем году в Москве запланировано проведение XX Международного чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
Итоги регионального этапа подведут в пятницу на закрытии чемпионата, которое пройдет в онлайн-режиме. Тогда и станет известно, кто будет представлять Орловскую область на всероссийском этапе.



Татьяна Тимохина
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