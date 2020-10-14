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06:29, 14 октября 2020 года Сегодня депутаты орловского горсовета обсудят ремонт парка Победы Это будет внеплановая сессия законодательного органа.





Реконструкцию парка уже обсуждали, но еще прошлым составом горсовета. Тогда депутаты не пришли к общему решению и раскритиковали представленный проект. Однако работы в парке уже начались. И сегодня депутаты соберутся вне графика, чтобы принять решение по изменению облика территории.





Мария Семак



