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07:33, 14 октября 2020 года На Орловщине не случилось ни одного ДТП на переездах Согласно статистике, за аналогичный период 2019 года было три ДТП, в 2018 — восемь.





На переездах проводится масштабная профилактическая работа совместно с ГИБДД. Было организовано более 300 рейдов по выявлению водителей-нарушителей, проинструктировано 23 тыс. человек. Кроме того, большое внимание уделяется состоянию дорог - в этом году привели в порядок 62 переезда.





Мария Семак



