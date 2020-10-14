Главная » Новости



08:35, 14 октября 2020 года Сегодня – День работников заповедного дела Праздник, который дает возможность еще раз вспомнить о природных богатствах, которыми располагает Орловщина.





Одной из наших «жемчужин» является национальный парк «Орловское Полесье». 23 вида растений и 89 видов животных, обитающих в заповеднике, занесены в Красную книгу. Особая гордость парка – зубры. Кстати, сейчас проходит творческий конкурс, посвященный этим животным. К участию приглашены школьники. От них ждут короткометражное видео из жизни зубров, фотоколлажи и проекты смотровых подкормочных площадок. Победителей наградят в конце октября.





Мария Семак



