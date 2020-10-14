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09:43, 14 октября 2020 года Орловские грэпплеры завоевали награды Первенства России Состязания прошли в Наро-Фоминске. За путевки на Первенство мира боролись 1500 человек.





Три медали привезли наши ребята в Орел. Золото, серебро и бронзу в разных весовых категориях. И теперь призеры представят Орловскую область на Первенстве мира.





Анастасия Дорохова



