Мишустин выделил для орловских ветеранов почти 9 миллионов рублей

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10:46, 14 октября 2020 года
Мишустин выделил для орловских ветеранов почти 9 миллионов рублейДеньги пойдут на покупку жилплощади участникам Великой Отечественной войны.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее решение. В его рамках Орловщина получит 8 миллионов 900 тысяч рублей – эти средства позволят купить жильё гражданам, включенным в областной реестр ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших инвалидов и участников войны, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. В нашем регионе на данный момент есть 7 таких ветеранов.
Ранее область уже получала подобный транш, это произошло в минувшем апреле. Тогда дотации в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей позволили купить жилплощадь для четверых ветеранов.
Артём Ежаков