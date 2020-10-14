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10:48, 14 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал о «золотой середине» в проекте ремонта парка Победы По слова губернатора, обновленный объект будет сочетать две концепции.





Как отметил глава региона на своей странице «ВКонтакте»: «Парк продолжит нести свою идеологическую смысловую нагрузку, а тема патриотики и истории Парка Победы органично дополнится новым качественным содержанием с задачей сделать народный парк местом притяжения всех жителей города, любимым пространством для молодого поколения».



Также Клычков рассказал о начале подготовительных работ в парке. Там началась санитарная очистка лесопарковой зоны: вырубка дикой растительности и сухостоя. Кроме того, рабочие снимают разрушенные основания и асфальт. К работам сейчас привлечено 150 человек, но есть возможность увеличить ход работ еще на треть.



Говоря о новшествах, губернатор заявил: «Новый «старый» Парк Победы – будет чистым и зеленым, там будет много солнечного света, уютных живых растительных террас, где под тенью листвы можно посидеть на скамейках, почитать, поиграть с ребенком, побродить по тропинкам. Это будет парк для всех, где широкие аллеи сплетут второстепенные пейзажные дорожки, тропинки, велодорожки, лыжные тропки. Где будет освещение, лавочки, урны и туалеты. Где появится место для парковки, пробежки, выгула собак. Где не страшно и безопасно выйти к реке, на пирс лодочной станции, к зоне отдыха у воды».





Артём Ежаков



