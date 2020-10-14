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10:51, 14 октября 2020 года В Орловской области под колеса отечественной легковушки попал лось Инцидент произошел сегодня около часа ночи.





На 52 километре трассы Москва - Киев - Комаричи - Дмитровск - Кромы 33-летний автолюбитель за рулем ВАЗ-21120 столкнулся с лосем. Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение, но от госпитализации отказался.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.





Артём Ежаков



