Для работы учетно-заградительных постов на дорогах Орловщины выделен почти миллион рублей

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10:53, 14 октября 2020 года
Для работы учетно-заградительных постов на дорогах Орловщины выделен почти миллион рублейРешение о финансировании из резервного фонда принято правительством области.
Региональный Департамент промышленности и торговли получил чуть больше 658 тысяч рублей на покупку СИЗов для работников КПП на федеральных автодорогах на границе Орловщины.
Для работы учетно-заградительных постов выделено 272 тысячи рублей. Освоение средств поручено областному департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства – сообщает сайт областного правительства.
Напомним, что проверки на областных дорогах возобновились с минувшего понедельника. Причиной стал резкий скачок больных коронавирусной инфекцией нового типа среди орловцев.
Артём Ежаков