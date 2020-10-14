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10:53, 14 октября 2020 года Для работы учетно-заградительных постов на дорогах Орловщины выделен почти миллион рублей Решение о финансировании из резервного фонда принято правительством области.





Региональный Департамент промышленности и торговли получил чуть больше 658 тысяч рублей на покупку СИЗов для работников КПП на федеральных автодорогах на границе Орловщины.



Для работы учетно-заградительных постов выделено 272 тысячи рублей. Освоение средств поручено областному департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства – сообщает сайт областного правительства.



Напомним, что проверки на областных дорогах возобновились с минувшего понедельника. Причиной стал резкий скачок больных коронавирусной инфекцией нового типа среди орловцев.





Артём Ежаков



