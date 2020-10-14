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11:26, 14 октября 2020 года В Глазуновском районе Орловщины появятся новые дубравы Посадка деревьев проходит в рамках акции «Сохраним лес».





3000 тысяч саженцев дуба и сосны будут высажены на гектаре глазуновской земли около поселка Культурная Посадка 20 октября.



Всего в рамках акции новые деревья появятся на 48 участках лесного фонда и муниципалитетов региона. Сейчас озеленение завершено на 17 территориях общей площадью почти в 12 гектаров, 400 участниками высажено 19,8 тысяч лесной растительности – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



