Молодежь и историческая память

Со дня Великой Победы прошло 75 лет, однако работа по увековечению подвига защитников Отечества продолжается. В Орле эту работу активно ведет региональное отделение Военно-исторического общества, в том числе через деятельность поискового отряда Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. На чем она строится?

Поисковики выходят «в поля», живут в лесу не за деньги или по приказу. Им интересны история, память о прошлом, они стараются ее вернуть и тратят на это свои силы, время и досуг. Многим это интересно еще и потому, что их близких, родных коснулась война. Как правило, в каждой семье кто-то воевал.



Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов обращает внимание, что в последние годы поисковое движение стало другим – более массовым, разносторонним. Появились новые информационные и технические возможности. Экспедиции превратились в научные изыскания, настоящую военно-патриотическую археологию. А увековечение памяти стало не только делом государственной важности, но и совести каждого.



В этой связи важной основой данной деятельности должна стать поправка в Конституцию РФ, гарантирующая «историческую правду», сохранение «памяти защитников Отечества».



Почему так важно, особенно для молодежи сегодня, знать историческую правду о героях своей страны, о событиях Великой Отечественной войны?



Председатель регионального отделения Военно-исторического общества Павел Меркулов считает, что это важно потому, что молодым гражданам сегодня необходим иммунитет от различных псевдоисторических, заказных материалов о событиях прошлого, которых, увы, немало. Современной молодежи (да и не только ей) необходимо рассказывать правду об истории страны, научить умению анализировать, чтобы отличать реальные факты от исторических вымыслов и провокаций. Иначе в неокрепших душах всходы могут дать не только здоровые зерна истины, но и сорняки безнравственной псевдоисторической лжи. Последние потом сложно будет выкорчевывать.