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12:01, 14 октября 2020 года В Орловской области 116 новых случаев коронавируса, один человек скончался Всего за период пандемии заразился 9891 орловец, выздоровел – 7721.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2030 человек.



За сутки COVID-19 победили 146 жителей региона, количество смертей увеличилось до 140 случаев.



Всего в стране зафиксирован 14231 новый факт заболевания COVID-19, 7920 граждан выздоровели от болезни, скончались 239 человек.





Артём Ежаков



