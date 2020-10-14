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12:13, 14 октября 2020 года Александр Лялюхин: реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции может длиться от месяца до полугода Главный врач орловской больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал о том, как вести себя после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.





В Орловской области более 7000 человек перенесли COVID-19. Как вести себя человеку, переболевшему новой коронавирусной инфекцией?



- Никаких особых правил нет. Единственное, чем отличается коронавирусная пневмония от обычной, тем, что это не совсем воспаление. Воспаление там вторично. Первичен сосудистый компонент. Поэтому, к сожалению после тяжелых поражений бывают осложнения на легких в виде фиброза, который уходит не сразу. Поэтому даже после выписки у пациента может возникать подъем температуры, который, кстати, может возникать и не по причинам, связанным с ковидом, а в связи с другими заболеваниями. Конечно, не сразу восстанавливается и дыхательная функция, и это нельзя форсировать. Любые нагрузки у пациентов, перенесших пневмонию, должны быть постепенными. Мы все свои рекомендации при выписке даем, направляем пациентов на амбулаторное долечивание. И нужно четко соблюдать те рекомендации, которые стационар дает при выписке, и в случае возникновения каких-то вопросов обращаться к врачам в амбулаторном звене.



Как себя вести после выписки? Есть ли запрет на какую-либо пищу, например?

- Запрета на какую-то особую пищу нет. Но, помимо рекомендованного рациона питания, который мы даем при выписке, обязательны витаминно-питательные комплексы, которые служат и для укрепления иммунитета, и для профилактики других заболеваний - на фоне перенесенного ковида не желательно, чтобы человек болел еще какими-то воспалительными заболеваниями, особенно заболеваниями легких, и в этом случае очень важную роль играет профилактика. Также важна вакцинация. Все сроки вакцинации для переболевших уточняются индивидуально, поэтому нужно обращаться к лечащему врачу. Вакцинация должна быть у групп риска обязательно от гриппа и желательно от пневмококковой инфекции.



Можно ли заболеть второй раз, и были ли у вас в практике такие случаи?

- К сожалению, в Российской Федерации и у нас в больнице были случаи, когда люди заражались повторно, с соответствующим лабораторным подтверждением. Зачастую это всегда какой-то негативный фон, какое-то заболевание, которое ослабляет иммунитет. Но, к счастью, таких случаев немного. На нашей памяти всего пять или шесть человек обращались к нам с данной ситуацией повторно.



Вопрос скорее психологический: когда после болезни можно возвращаться к близкому общению? Когда можно обниматься, например?

- На этот вопрос ответить однозначно сложно. Но мы даем официальные критерии выписки пациентов, которые определены Минздравом. После двух отрицательных анализов на ковид, считается, что человек излечен, при отсутствии у него клиники. Периодически в мире появляется информация, что пациенты якобы продолжают выделять вирус. Мы придерживаемся официальных рекомендаций Минздрава, и никаких ограничений по контакту с близкими после перенесенного ковида мы не обозначаем. Единственное, надо понимать, что у этих людей есть проблемы с иммунитетом. Родственники контактируют напрямую с заболевшими и до его госпитализации и после. Многие не заболевают, потому что все зависит от их иммунитета. И здесь рекомендации только одни: избегать переохлаждений и укреплять собственный иммунитет.



Как долго человек возвращается к привычному образу жизни? Сколько занимает период реабилитации?

- Все зависит от тяжести перенесенного заболевания и объема поражений легких. Ситуация может длиться от месяца до полугода. Но у нас не было еще такого длительного наблюдения за этими пациентами. Многие в течение одного-двух месяцев отмечают какие-то нежелательные побочные явления. У кого-то не сразу восстанавливается обоняние и вкус. У кого-то происходит периодически подъем температуры, это бывает, к сожалению, до трех месяцев, и в каждом конкретном случае надо разбираться, с чем это связано. К сожалению, период реабилитации индивидуален. Надо соблюдать все рекомендации, которые дают пациенту при выписке из стационара и периодически наблюдаться в амбулаторном звене у амбулаторных врачей.



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