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12:15, 14 октября 2020 года Рабочим орловской мебельной фабрики не выплачивали зарплату в течение полугода Долги по зарплате ООО «Фабрика мебели» составляют больше 300 тысяч рублей.





Свои кровные не получили восемь работников. Задолженность у работодателя возникла в период с сентября 2019 по февраль 2020 года.



На защиту граждан встала прокуратура. Материалы проверки ведомственного органа переданы в следственный комитет. На их было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора общества по статье о невыплате заработной платы.



Как сообщает сайт региональной прокуратуры, в настоящее время проводятся следственные действия.





Артём Ежаков



