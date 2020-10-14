Школа-интернат оплатила орловчанке ноутбук и телевизор

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12:17, 14 октября 2020 года
Школа-интернат оплатила орловчанке ноутбук и телевизорНо такие траты не были заложены в её бюджет.
На скамье подсудимых по эпизоду мошенничества оказалась директор Крутовской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Как считает следствие, два года назад женщина полностью оплатила ноутбук и частично телевизор из денег, полученных ей с помощью своего служебного положения, которым она воспользовалась из корыстных побуждений. Схема незаконного заработка оказалась следующей: женщина, будучи директором учреждения, завысила цену на покупку электронной техники для нужд подконтрольного ей учреждения. Ценовая разница ушла в карман обвиняемой, так ей удалось присвоить более 25 тысяч рублей – на эти деньги женщина и приобрела себе электронику.
Как сообщает сайт регионального следственного комитета, уголовное дело вместе с обвинением уже передано в суд.
Артём Ежаков