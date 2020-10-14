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12:44, 14 октября 2020 года

В Должанском районе поисковики обнаружили сбитый в годы Великой Отечественной войны советский самолет

Членам поискового отряда «Вечный огонь» уже удалось поднять некоторые фрагменты крылатой машины. Ряд находок указывает на то, что пилот не смог покинуть пылающий самолет и погиб вместе с ним.


Село Козьма-Демьяновское расположено на границе Орловской и Курской областей. Именно здесь в 1942 году с неба в небольшое болотце рухнул горящий ЯК-1. О том, что пилот, вероятнее всего, погиб, поисковикам сообщили местные старожилы.

Среди находок - части авиационного мотора, остатки кресла пилота, фрагменты противопульной брони и обшивки самолета. Но самое ценное из всех находок умещается в ладони - это полетная карта летчика.

Самолет пролежал под землей 78 лет, но, несмотря на это, на обшивке фюзеляжа даже не полинял камуфляж, броневые щитки почти не тронула коррозия, а бумаги в планшете все еще можно прочесть. Болотистый глинозем, куда рухнул советский истребитель, оказал консервирующее действие. Именно поэтому, по словам поисковиков, многие фрагменты и детали имеют практически первозданный вид.

На то, что пилот спасся, особой надежды не было. Но некоторые находки на месте крушения позволяют поисковикам утверждать: в момент падения летчик оставался в кабине.

Для тех из поисковиков, кто является местным уроженцем, найти самолет было заветной мечтой детства.

Иван Шаталов, заместитель командира поискового отряда «Вечный огонь»: «Про этот самолет я знал с детства. Я ходил в школу, которая находится в Козьма-Демьяновке, и помню, как в 80-е годы сюда приезжали военные и пытались поднять эту машину, однако техника была слабая».

Экскаватор-«петушок», который привезли тогда с собой саперы, с задачей не справился. На этот раз в раскопе работает более современная машина, ее предоставило одно из предприятий ТЭК. И все же участок очень непрост: глиняный плавун грозит обвалами, края котлована нестабильны - их приходится укреплять. Вынутый грунт поисковики обследуют при помощи лопат и миноискателей, а порой и просто руками. Находки поисковиков, безусловно, пополнят музейные фонды, но своей сверхзадачей волонтеры считают вовсе не это.

Николай Андреев, руководитель поискового объединения «Огненная дуга»: «Сейчас по номеру самолета перепроверим через архив Министерства обороны, номер известен. И четко и конкретно назовем судьбу конкретного человека. Мы не железо ищем, мы ищем людей - чтобы вернуть их имена».

Идентификацией пилота работа поисковиков не окончится. Им предстоит, по возможности, установить родственные связи погибшего воина и известить его потомков.


Иван Суверин
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