Главная » Новости



13:09, 14 октября 2020 года Орловская полиция ищет пропавшего подростка Он ушел из дома накануне, 13 октября.





Отдел полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу устанавливает местонахождение без вести пропавшего Трофименко Германа Сергеевича, 2006 года рождения (13 полных лет), проживающего по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, который 13.10.2020 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила приметы пропавшего подростка: на вид 11-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одет в куртку красного или синего цвета, серую кофту, синие джинсы или синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (102), 112, 8(4862)400-652, 8(4862)400-654.





Орловское Информбюро



