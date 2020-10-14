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13:09, 14 октября 2020 года

Орловская полиция ищет пропавшего подростка

Он ушел из дома накануне, 13 октября.


Отдел полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу устанавливает местонахождение без вести пропавшего Трофименко Германа Сергеевича, 2006 года рождения (13 полных лет), проживающего по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, который 13.10.2020 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила приметы пропавшего подростка: на вид 11-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одет в куртку красного или синего цвета, серую кофту, синие джинсы или синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (102), 112, 8(4862)400-652, 8(4862)400-654.


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