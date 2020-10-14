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13:11, 14 октября 2020 года

Для жильцов орловских аварийных домов готовят новое жилье

Речь идет о 42 новых квартирах в областном центре.


Новоселье отметят орловцы, включенные в первый этап областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, чьи дома были признаны таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели был выделен 41 миллион 800 тысяч рублей.

Новые квартиры, которые будущие жильцы получат по договору соцнайма, находятся на улицах Космонавтов, 48 к. 1 и Родзевича-Белевича, 18. В первом доме будут приобретены 17 квартир, во втором – 25. Оба здания уже эксплуатируются.

Туда переедут граждане из аварийного жилья, расположенного по адресам: улица Плещеевская, 12; 14; 6; 8; улица Грановского, 1; улица Куйбышева, 3; 1; улица Мичурина, 70; улица Рабочий городок, 31; улица Льва Толстого, 20; улица Васильевская, 48; улица Карачевская, 116; 86 и улица Пушкина, 100а. Ключи от домов передадут новым жильцам в ноябре – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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