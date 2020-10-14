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13:13, 14 октября 2020 года Коронавирус: статистика заболеваний на территории Орловской области Мониторинг ситуации ведут региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 4989 жителей Орла, 1139 зараженных – в Орловском районе, 684 подтвержденных случая – в городе Мценске и Мценском районе, 513 – в Ливнах, 319 – в Урицком районе, 286 – в Болховском районе, 214 − в Ливенском районе, 168 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 130 – в Свердловском районе, 123 – в Хотынецком районе, 124 – в Кромском районе, 115 – в Покровском районе, 114 – в Малоархангельском районе, 10 – в Залегощенском районе, 94 − в Верховском районе, 96 – в Колпнянском районе, 84 – в Новосильском районе, 79 – в Должанском районе, 76 – в Глазуновском районе, 72 – в Шаблыкинском районе, 70 – в Знаменском районе, 53 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 25 – в Корсаковском районе – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.









Артём Ежаков



