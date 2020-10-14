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13:16, 14 октября 2020 года Внимание! Розыск Разыскивается житель Свердловского района Орловской области.





ОМВД России по Свердловскому району УМВД России по Орловской области устанавливает местонахождение Скрипкович Владимира Викторовича 1991 года рождения, проживающего по адресу: Орловская область, Свердловский район, д. Анненский Лазавец, ул. Медовая д. 3, который 24 сентября 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие. На левой щеке имеется послеоперационный шрам, отсутствует передний зуб на верхней челюсти. Инвалид 2-ой группы. Был одет: серая вязаная шапка с рисунками белого цвета в виде ромба, темная куртка, коричневые джинсы, коричневые ботинки, при себе документов нет.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить в полицию по телефонам: 8(48645)21665, 89993824577.





Орловское Информбюро



