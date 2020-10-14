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13:19, 14 октября 2020 года

Орловские депутаты одобрили работы в парке Победы

Решение было принято большинством голосов на сегодняшней внеочередной сессии горсовета Орла.


Изменение архитектурного облика парка поддержали минимум 2/3 депутатов – столько голосов необходимо для принятия положительного решения. Также работы должны быть одобрены региональным органом специальной компетенции и орловским управлением архитектуры и градостроительства. Это необходимо из-за географического расположения парка Победы – он сам и прилегающая к нему территория являются заповедной зоной.

Концепции проекта объекта постоянно обсуждались. Одна из них предполагает военно-историческую направленность, другая ориентирована на создание места отдыха для орловцев.

В рамках выполнения первой из них здесь появится мемориальный комплекс, стела Победы, тематические малые формы и цветники, площадки для военной техники и памятник Детям войны. Совет ветеранов также предложил увековечить здесь память орловцев, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Для променада и отдыха орловцев появятся пешеходная аллея, мосты через Орлик и овраг в сторону «Дворянского гнезда», беседки, велодорожки, парковка, туалеты и объекты общепита. Планируется строительство детских и спортивных площадок, летней сцены, веревочного городка, мест, где можно арендовать спортинвентарь и выгулять собаку. В целях безопасности объект оборудуют камерами.

Как сообщает сайт горсовета, работы будут проводиться в несколько этапов и обойдутся в четверть миллиарда рублей федеральных средств.

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Артём Ежаков
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