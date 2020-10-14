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15:46, 14 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 116 новых случаев заражения. В больницах готовят новые места. Глава департамент здравоохранения просит жителей соблюдать правила



- Поисковики поднимают сбитый в годы Великой Отечественной советский самолет. Предположительно, в машине остался летчик.



- Победа орловского парка Победы. Его архитектурный облик сегодня одобрили депутаты Горсовета.



- Сегодня у православных Великий Праздник. Мы побывали на службе, которую вел митрополит.





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