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15:46, 14 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 116 новых случаев заражения. В больницах готовят новые места. Глава департамент здравоохранения просит жителей соблюдать правила
- Поисковики поднимают сбитый в годы Великой Отечественной советский самолет. Предположительно, в машине остался летчик.
- Победа орловского парка Победы. Его архитектурный облик сегодня одобрили депутаты Горсовета.
- Сегодня у православных Великий Праздник. Мы побывали на службе, которую вел митрополит.
Вести-Орёл