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13:22, 14 октября 2020 года

Орловские депутаты приняли поправки в городской бюджет

Эти меры позволят в ноябре переоформить кредиты областной столице.


Меры для сбалансирования городской казны сегодня обсудили и приняли на внеочередной сессии горсовета. Спешность обусловлена большим общим долгом Орла – он составляет полтора миллиарда рублей, и превышением расходов над доходами – здесь убыток составляет более 200 миллионов. Этот показатель отпугнул бы банки от кредитования областной столицы.

В рамках оздоровления бюджета городу удалось сэкономить 57 миллионов рублей – эти деньги были сохранены без глобального вмешательства в функционирование Орла. Например, 16 миллионов – это деньги, направленные на летнюю оздоровительную кампанию, но из-за разгула коронавируса она не состоялась.

Кроме того, помогло продление бюджетного займа, выданного правительством региона для неполного погашения дефицита бюджета. Пролонгирование действует до 2023 года. Оно позволило сэкономить 50 миллионов рублей.

Как сообщает сайт орловского горсовета, остаток суммы для баланса казны было предложено компенсировать ростом доходов, который ожидается, исходя из расчетов налоговиков. Если прогноз не сбудется, то депутаты снова будут принимать меры по корректировке бюджета. Большинство заседающих в горсовете приняли эти поправки.


Артём Ежаков
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