В Орловской области за смерть пенсионера от травм осудят болховца

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15:11, 14 октября 2020 года
В Орловской области за смерть пенсионера от травм осудят болховцаТрагический эпизод произошел 24 июня этого года.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, обвиняется 23-летний парень.
Как считает следствие, в день трагедии подвыпивший юноша поссорился у себя дома с 63-летним мужчиной. К конфликту привела неприязнь обвиняемого к жертве.
Позднее ругань переросла в избиение – парень забил пожилого мужчину руками и ногами. Медики не смогли его спасти, через пару дней он скончался в больнице.
Как сообщает сайт регионального СУ СК, расследование дела завершено. В суд переданы его материалы, доказательная база и обвинение.
Артём Ежаков