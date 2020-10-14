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15:11, 14 октября 2020 года

В Орловской области за смерть пенсионера от травм осудят болховца

Трагический эпизод произошел 24 июня этого года.


В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, обвиняется 23-летний парень.

Как считает следствие, в день трагедии подвыпивший юноша поссорился у себя дома с 63-летним мужчиной. К конфликту привела неприязнь обвиняемого к жертве.

Позднее ругань переросла в избиение – парень забил пожилого мужчину руками и ногами. Медики не смогли его спасти, через пару дней он скончался в больнице.

Как сообщает сайт регионального СУ СК, расследование дела завершено. В суд переданы его материалы, доказательная база и обвинение.


Артём Ежаков
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